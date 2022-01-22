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«Смыты в унитаз»: депутат Рады Кива заявил, что у Зеленского «нет понимания происходящего»

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Олег Федонюк/facebook.com

Риторика президента Владимира Зеленского по поводу возможности «российской агрессии» приводит к панике и страху у украинцев. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Илья Кива.

«Отсутствие у президента и его окружения вообще какой-то стратегии и понимания происходящего, что еще больше сеет панику и страх среди населения», — написал депутат.

По словам Кивы, недавние высказывания Зеленского нанесли непоправимый ущерб бизнесу и инвестиционным проектам в Харькове — теперь они «смыты в унитаз».

Накануне Зеленский заявил, что Россия и Украина уже воюют друг с другом. Президент Украины уверен, что все граждане будут защищать свою страну от России, не только военные. Он также предположил, что российские войска оккупируют Харьков. Слова украинского лидера пришлось объяснять его пресс-секретарю.

Ранее Кива предсказал реакцию Зеленского в случае начала войны с Россией. По словам депутата, политическое руководство страны не будет защищать государство при гипотетическом конфликте с Москвой.

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