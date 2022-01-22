Санду заявила, что Россия мешала Молдавии стать независимой от СССР

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что России направила «своих людей» в Приднестровье, чтобы помещать Кишиневу стать независимым от СССР. Такое заявление он сделала в беседе с румынским телеканалом Pro TV.

«Война в Приднестровье была попыткой остановить процесс обретения независимости Республикой Молдова», — сказала политик.

По ее словам, силы, которые не хотели, чтобы Молдавия стала независимой от Советского союза, пытались остановить данный процесс.

«Всем предельно ясно, что Российская Федерация направила своих людей для этих действий против Молдавии», — сказала Санду, отвечая на вопрос журналиста о том, кого именно она имеет в виду под некими «силами».

Ранее Санду заявила, что у Кишинева и Москвы есть такие нерешенные проблемы, как вывод российских военных из Приднестровья и ликвидация оружия со складов в приднестровском селе Колбасне.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.