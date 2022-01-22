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В МИД заявили, что Запад следует российской повестке

Замглавы МИД Рябков: США и Запад следуют повестке, формулированной Россией

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МИД России/РИА «Новости»

США в настоящее время следуют повестке, которую сформулировала Москва, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Соответствующее заявление он сделал в беседе с телеканалом «Россия 24».

По словам замминистра, те задачи и рубежи, на которые РФ должна выйти, они какое-то время назад не рассматривались в практическом плане. Однако сейчас в Москве занимаются этим в повседневном режиме, указал он. Также дипломат отметил, что повестка дня, по которой осуществляется работа, сформулирована Россией, а Соединенные Штаты и коллективный Запад следуют ей.

«Мы удерживаем внешнеполитическую инициативу, мы будем работать на более надежное обеспечение безопасности нашей страны», — добавил Рябков.

Ранее Рябков заявил, что РФ никого не боится, даже США.

В пятницу, 21 января, в Женеве состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Переговоры длились полтора часа. Предполагается, что они обсуждали предложения Москвы по гарантиям безопасности.

17 декабря прошлого года МИД России опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.

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Отношения России и США
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