Зюганов раскритиковал желающих похоронить Ленина

Лидер фракции КПРФ в Государственной думе Геннадий Зюганов прокомментировал предложения о захоронении первого руководителя СССР Владимира Ленина. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам политика, с подобными инициативами выступают «малограмотные люди», которые потеряли «всякую совесть».

Накануне сторонники КПРФ возложили цветы к мавзолею на Красной площади в честь 98-летия со дня смерти Ленина.

Ранее первый заместитель председателя ЦК партии «Коммунисты России» Ярослав Сидоров заявил, что призывы захоронить Ленина сравнимы с призывами к гражданской войне.

На этой неделе депутат Мосгордумы, член федерального политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин предложил захоронить тело Ленина рядом с родственниками.

Депутат Госдумы Леонид Калашников отметил, что останки этого советского вождя каждый раз предлагают захоронить, пытаясь отвлечь российских граждан от насущных проблем.

В начале января вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ликвидировать некрополь у кремлевской стены и вынести из мавзолея тело Ленина. Он заявил, что захоронения на Красной площади являются «кощунством», поскольку это публичное место, где гуляют и развлекаются горожане.