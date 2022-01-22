Порошенко отказался быть другом Зеленского, но призвал его объединиться для спасения Украины

Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что не будет другом нынешнего главы Украины Владимира Зеленского, однако призвал его объединиться, чтобы спасти страну. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Украина 24».

«Если мы говорим о единстве, я первый за единство. Я точно не буду другом Зеленского, я четко знаю, что он делает. Зеленский точно не будем моим другом, и это я знаю. Но сегодня я призываю: мы все должны объединиться перед угрозой, реальной угрозой», — сказал политик.

По его словам, недооценка угрозы тоже является «преступлением».

«Я не хочу никого пугать, но [необходимо объединиться], чтобы спасти Украину, потому что Украина может дать отпор тогда, когда она сильная, а сильная она тогда, когда она объединенная. И тут не нужно слов, нужны действия», — отметил Порошенко.

Также он подверг критике украинского лидера за обращение, в котором он попросил соотечественников не доверять фейкам о якобы возможном вторжении России и сохранять спокойствие. Порошенко считает, что президент «обратился к народу Украины, как к зрителям «Папика» или «Сватов» (сериалы, снятые студией, которая принадлежала Зеленскому).

«Я требую — уважайте народ Украины. С ним не нужно разговаривать, как с какими-то неразвитыми людьми, которым нужно говорить неправду», — добавил экс-глава государства, призывая собрать внеочередное заседание Рады из-за «внешней угрозы».

Ранее Порошенко дал Зеленскому провокационный совет.

На этой неделе суд избрал в отношении Порошенко меру пресечения, определив ему личное обязательство являться в суд. Его обязали сдать паспорта для выезда за границу.

Суд не удовлетворил просьбу стороны обвинения арестовать Порошенко. Также в ходе слушания отклонено предложение внести за политика залог в размере $35,8 млн.