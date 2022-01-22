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Порошенко отказался быть другом Зеленского, но призвал его объединиться для спасения Украины

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что не будет другом нынешнего главы Украины Владимира Зеленского, однако призвал его объединиться, чтобы спасти страну. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Украина 24».

«Если мы говорим о единстве, я первый за единство. Я точно не буду другом Зеленского, я четко знаю, что он делает. Зеленский точно не будем моим другом, и это я знаю. Но сегодня я призываю: мы все должны объединиться перед угрозой, реальной угрозой», — сказал политик.

По его словам, недооценка угрозы тоже является «преступлением».

«Я не хочу никого пугать, но [необходимо объединиться], чтобы спасти Украину, потому что Украина может дать отпор тогда, когда она сильная, а сильная она тогда, когда она объединенная. И тут не нужно слов, нужны действия», — отметил Порошенко.

Также он подверг критике украинского лидера за обращение, в котором он попросил соотечественников не доверять фейкам о якобы возможном вторжении России и сохранять спокойствие. Порошенко считает, что президент «обратился к народу Украины, как к зрителям «Папика» или «Сватов» (сериалы, снятые студией, которая принадлежала Зеленскому).

«Я требую — уважайте народ Украины. С ним не нужно разговаривать, как с какими-то неразвитыми людьми, которым нужно говорить неправду», — добавил экс-глава государства, призывая собрать внеочередное заседание Рады из-за «внешней угрозы».

Ранее Порошенко дал Зеленскому провокационный совет.

На этой неделе суд избрал в отношении Порошенко меру пресечения, определив ему личное обязательство являться в суд. Его обязали сдать паспорта для выезда за границу.

Суд не удовлетворил просьбу стороны обвинения арестовать Порошенко. Также в ходе слушания отклонено предложение внести за политика залог в размере $35,8 млн.

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