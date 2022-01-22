На Украине призвали Зеленского быть осторожнее в словах

Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал украинского президента Владимира Зеленского быть осторожнее со словами об угрозе оккупации Харькова. Об этом Аваков в своем Telegram-канале.

«Осторожнее со словами, господин Президент. Это не сериал и не спектакль. Не нужно бросаться словами», — написал экс-глава МВД.

Аваков считает, что Зеленскому стоит честно говорить с людьми «не про шашлыки», а по-взрослому о существующих угрозах и соответствующих мерах.

Он также отметил, что в случае реальной угрозы Харькову «и власть, и оппозиция станут рука об руку».

Ранее Зеленский заявил, что Россия и Украина уже воюют друг с другом. Президент Украины уверен, что все граждане будут защищать свою страну от России, не только военные.

Он также предположил, что российские войска оккупируют Харьков. Слова украинского лидера пришлось объяснять его пресс-секретарю.