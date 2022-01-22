Президент Болгарии прокомментировал требования России к НАТО

Россия не должна требовать от Болгарии вывода сил НАТО, заявил президент страны Румен Радев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Радева.

«Требование России о выводе сил НАТО из Болгарии неприемлемо и беспредметно. В Болгарии нет союзнических войск постоянной дислокации и боевой техники, а решение об их временном или постоянном нахождении на территории страны является ее суверенным правом», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что Болгария ни от кого не потерпит ультиматумов.

МИД страны в свою очередь призвал Москву отнестись к уважению к внешнеполитическому выбору Софии. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в Североатлантическом альянсе не предусмотрена «вторая категория» стран-участниц, на которых коллективная оборона распространяется избирательно или с ограничениями.

Ранее на требование вывести силы НАТО отреагировали в МИД Румынии.