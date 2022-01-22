Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Татьяна Тарасова: почему мы должны вмешиваться в украинский язык? 00:40
На Украине призвали Зеленского быть осторожнее в словах 00:26
Жулин назвал бредом запрет украинским спортсменам общаться на русском языке... 00:25
НАТО проведет крупные военные учения в Средиземноморье 00:24
Владельца Tesla застали за просмотром порно в пробке 00:23
Зеленский ввел санкции против российских компаний и Артемия Лебедева 00:13
Экс-теннисистка Морозова: на Даниила Медведева сейчас все точат зуб 00:12
Американские ученые рассказали о влиянии COVID-19 на мужское здоровье 21.01.2022, 23:57
Почти слепая женщина впервые узнала, как она выглядит в 36 лет 21.01.2022, 23:56
В США внесли проект санкций против промышленности, экономики и руководства... 21.01.2022, 23:49

Президент Болгарии прокомментировал требования России к НАТО

Президент Болгарии Радев назвал неприемлемым требование вывести из страны силы НАТО

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Россия не должна требовать от Болгарии вывода сил НАТО, заявил президент страны Румен Радев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Радева.

«Требование России о выводе сил НАТО из Болгарии неприемлемо и беспредметно. В Болгарии нет союзнических войск постоянной дислокации и боевой техники, а решение об их временном или постоянном нахождении на территории страны является ее суверенным правом», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что Болгария ни от кого не потерпит ультиматумов.

МИД страны в свою очередь призвал Москву отнестись к уважению к внешнеполитическому выбору Софии. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в Североатлантическом альянсе не предусмотрена «вторая категория» стран-участниц, на которых коллективная оборона распространяется избирательно или с ограничениями.

Ранее на требование вывести силы НАТО отреагировали в МИД Румынии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть