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Экс-глава Пентагона признал, что Россия увеличила свое влияние из-за провалов США

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Экс-директор ЦРУ и бывший глава Пентагона Роберт Гейтс заявил, что внешнеполитические провалы США увеличили влияния России и Китая в мире. Об этом он написал в статье для британской газеты Financial Times.

По его словам, внутренние разногласия США, почти парализованный Конгресс, уход из Ближнего Востока и отказ от 60-летней глобальной лидерской роли, а также позорное бегство из Афганистана — все это привело к тому, что многие страны сделали свой выбор и начали развивать тесные экономические и политические связи и отношения в области безопасности с Россией и Китаем.

Гейтс отметил, что российские власти умело действовали последние годы, однако ситуация на границе России и Украины грозит «обернуться неприятностями» для Москвы.

Он подчеркнул, что российская политика настроила украинцев еще больше против России и сблизила киевские власти с Западом.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что США планируют поставить Украине вертолеты Ми-17 ВВС Афганистана.

До этого государственный департамент США разрешил Латвии, Литве и Эстонии передачу американского оружия Украине, об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на источник в Госдепартаменте. «Газета.Ru» разбиралась, для чего это делается и может ли это быть полезным для Украины.

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