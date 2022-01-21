В США рассказали, что будет в письменном ответе России по гарантиям безопасности

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США в письменном виде изложат свою серьезную озабоченность в связи с действиями России. Об этом она рассказала во время брифинга, который транслировало издание The Washington Post в YouTube.

«Мы изложим в письменном виде серьезную озабоченность, которую мы, союзники и партнеры испытываем в связи с действиями России, а также идеи о том, как мы можем реально укрепить чувство безопасности друг друга в будущем», — сказала пресс-секретарь.

Псаки отметила, что стороны в рамках переговоров по гарантиям безопасности планируют обсудить повышение прозрачности, снижение рисков, продвижение контроля над вооружениями, укрепление доверия.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что игнорирование законных требований России со стороны США и НАТО будет иметь серьезные последствия.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.