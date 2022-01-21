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Песков оценил возможность полноформатной удаленки в администрации президента

Песков исключил полный переход администрации президента на удаленку

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что все сотрудники Кремля, которые могут работать удаленно, уже это делают. Слова Пескова приводит ТАСС.

«Мы весьма гибки в этом плане. Те сотрудники, которые могут выполнять свои обязанности дистанционно, уже и так это делают. Вместе с тем полноформатной удаленки в администрации президента, конечно, быть не может», — сказал он

Он добавил, что сотрудники администрации президента уже переходили на удаленку — во время предыдущих волн распространения COVID-19.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин распорядился с 21 января максимально перевести работу правительства в дистанционный формат. Дистанционно будут проходить совещания вице-премьеров, аппарата правительства, а также федеральных министерств и ведомств, их территориальных подразделений и подведомственных организаций — если такой формат допустим. Кроме того, того Мишустин поручил отправить на удаленку как можно больше работников Аппарата Правительства, федеральных органов власти и Аналитического центра при Правительстве.

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