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Лавров рассказал Блинкену, чем грозит игнорирование требований России

Лавров: игнорирование требований России будет иметь серьезные последствия

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что игнорирование законных требований России со стороны США и НАТО будет иметь серьезные последствия. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте российского МИД.

«До Э.Блинкена четко доведено, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей РФ, связанных в первую очередь с продолжающимся военным освоением США и их натовскими союзниками территории Украины на фоне масштабного развертывания сил и средств альянса вблизи наших границ, будет иметь самые серьезные последствия», — говорится в заявлении.

Отмечается, что такого сценария можно избежать, если Вашингтон позитивно отреагирует на российские проекты соглашений по гарантиям безопасности в письменных соглашениях, которые США обещали предоставить на следующей неделе.

Сергей Лавров и Энтони Блинкен провели переговоры в Женеве. Их разговор был посвящен украинскому кризису и предложениям Москвы по гарантиям безопасности. Обе стороны позитивно оценили диалог, но указали на его промежуточный характер. Как ожидается, главы внешнеполитических ведомств встретятся вновь после того, как Вашингтон обнародует свой письменный ответ на российские предложения. При этом эксперты уверены, что вряд ли США согласятся дать гарантии по нерасширению НАТО — одному из ключевых требований Москвы.

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