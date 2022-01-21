Пресс-секретарь Зеленского объяснил слова про «оккупацию» Харькова

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский, заявив об оккупации Харькова российскими военными, озвучил «гипотетический сценарий». Никифорова цитирует издание nv.ua.

«Я думаю, тиражирующие не читали текст интервью, а выдергивают эту фразу. Мне кажется, этот абзац самодостаточен и не нуждается в разъяснениях», — сказал он журналистам.

Никифоров отметил, что Зеленский размышлял о возможной эскалации напряженности на российско-украинской границе — «какой бы она могла быть». Он подчеркнул, что украинский президент не хотел сказать, что Харьков будет оккупирован.

О том, что попытка России захватить Харьков станет началом крупномасштабных военных действий Зеленский заявил в интервью The Washington Post. Он также подчеркнул, что на Украине невозможно надолго установить подконтрольное Москве правительство — потому что его не примут.