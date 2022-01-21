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Канцлер Австрии высказался о будущем «Северного потока-2» при эскалации вокруг Украины

Канцлер Австрии Нехаммер: «Северный поток-2» слишком мал для ужесточения санкций

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Global Look Press

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что «Северный поток — 2» не стоит рассматривать как угрозу. Об этом он сообщил Spiegel.

«Мое мнение заключается в том, что трубопровод сам по себе, скорее, не нужно рассматривать как угрозу, особенно когда речь идет о надежности энергоснабжения в Европе», — сказал он.

По его словам, газопровод «слишком мал для ужесточения санкционного режима» при эскалации конфликта на границе с Украиной.

Ранее сообщалась, что Европейская комиссия (ЕК) намерена получить мнение Украины по сертификации «Северного потока — 2».

Отмечается, что в таком случае стандартный двухмесячный срок рассмотрения сертификации проекта продлят еще на два месяца.

До этого украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина будет вовлечена в процесс сертификации «Северного потока — 2» при рассмотрении этого вопроса Европейской комиссией.

Строительство «Северного потока — 2» было завершено 10 сентября 2021 года. Для его запуска фирме Nord Stream 2 AG необходимо получить регистрацию.

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