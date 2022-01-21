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Бывший президент Польши пожаловался на тяжелые симптомы COVID-19

Трижды вакцинированный экс-президент Польши Валенса заразился коронавирусом

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РИА «Новости»

Бывший президент Польши Лех Валенса заразился коронавирусом. Об этом он сам сообщил в своем Facebook.

«Я инфицирован. Болит голова. Не могу согреться. Ничего не могу сделать, не чувствую собственного тела», — написал он.

По его словам, он трижды вакцинировался, но все равно заразился.

Ранее актер Олег Басилашвили сдал тест на коронавирус, оказавшийся положительным, передает РЕН ТВ.

По словам 87-летнего артиста, он находится дома, необходимости в госпитализации нет. Симптомы коронавируса у народного артиста СССР отсутствуют.

Олег Басилашвили — советский и российский актер, снимался в картинах «Служебный роман», «Вокзал для двоих», «Осенний марафон», «Небеса обетованные».

Год назад Басилашвили уже перенес коронавирусную инфекцию — его выписали из больницы 9 января 2021 года.

До этого сообщалось, что художественный руководитель театра «Современник» Виктор Рыжаков был госпитализирован с положительным тестом на коронавирусную инфекцию. В понедельник, 17 января, худрук столичного театра почувствовал, что его самочувствие ухудшилось. У него появились симптомы в виде боли в горле, температуры 38,5°C и слабость.

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