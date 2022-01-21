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Аппарат правительства массово переводят на удаленку

Мишустин поручил максимально перевести на удаленку сотрудников аппарата правительства

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился с 21 января максимально перевести работу правительства в дистанционный формат. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.

Так, дистанционно будут проходить совещания вице-премьеров, аппарата правительства, а также федеральных министерств и ведомств, их территориальных подразделений и подведомственных организаций — если такой формат допустим.

Поручение Мишустина также касается «максимально возможного перевода на удаленный режим работы сотрудников Аппарата Правительства, федеральных органов власти и Аналитического центра при Правительстве».

Ранее сообщалось, что Сбер в связи с распространением штамма «омикрон» с 20 января перевел 70% сотрудников на удаленную работу. При этом отделения банка продолжат работать в штатном режиме, так как перевод на удаленку касается только сотрудников московского офиса.

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