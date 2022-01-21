Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В России заблокировали популярный VPN-сервис 19:40
Вяльбе объяснила, за счет чего Большунов может превзойти Клебо 19:39
В Раде посоветовали украинцам держать «тревожный чемодан» из-за России 19:35
В России оценили отказ Германии выплачивать компенсацию за «Северный поток... 19:26
В Думе рассказали, на сколько процентов хотят восстановить связи... 19:24
Жирков рассказал, когда готов закончить карьеру 19:20
Жители деревни заделали ямы на дороге своей одеждой 19:17
Генсек ООН заявил, что следующий штамм коронавируса может быть хуже «омикрона» 19:16
Умер комик Луи Андерсон 19:15
Швейцария готова принять саммит России и США 19:03

Кандидат в президенты Франции попытался подкупить избирателей чипсами

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Roch Cheraud/Facebook

Политик от организации «Объединение французских налогоплательщиков» Николя Миге отправил пакеты с чипсами членам сельских советов во Франции недалеко от города Сен-Вио. Как сообщает Le Point, он таким образом попытался заручиться их подписями для выдвижения на предстоящих президентских выборах.

Так, согласно действующему законодательству, кандидат в президенты Французской республики должен собрать 500 подписей любых избранных должностных лиц. Николя Миге пытается выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы каждый раз, начиная с 2002 года, однако всякий раз ему не хватает поддержки. Издание отмечает, что на этот раз отчаянная попытка «вечного кандидата» не увенчалась успехом.

«Я буду поддерживать кандидата, который докажет, что для него ценности защиты природы и поддержки людей в сельской местности имеют реальный смысл. Какие-то угощения не могут изменить мое мнение», — сообщил мэр Сен-Вио Рош Шеро.

Президентские выборы во Франции пройдут в апреле 2022 года. При этом действующий президент Эммануэль Макрон заявил о своем намерении выдвигаться на второй срок лишь в начале января. Согласно данным социологических опросов, помимо Макрона, наибольшие шансы на выход во второй тур имеют лидер правой партии «Национальное объединение» Марин ле Пен и председатель регионального совета Иль-де-Франс, голлистка Валери Пекресс.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть