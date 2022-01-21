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Путин обсудил с финским президентом Ниинистё ситуацию на Украине

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Lehtikuva Lehtikuva/Reuters

Российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё, в ходе которых они обсудили безопасность Европы. Об этом сообщает пресс-служба финского главы.

«Президент Ниинистё выразил серьезную обеспокоенность ситуацией и подчеркнул необходимость поддержания мира в Европе. Обсуждение подчеркнуло необходимость поиска решений путем постоянного диалога. В ходе обсуждения президент Ниинистё отметил, что Финляндия полностью контролирует свою политику безопасности», — рассказали в пресс-службе.

Помимо этого, стороны обсудили ситуацию на Украине, а также тридцатилетие договора между Финляндией и Россией об основах отношений.

В своем новогоднем обращении президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что требования России к США и НАТО по гарантиям безопасности противоречат порядкам безопасности Европы. По его словам, несмотря на то, что Москва предъявила требования США и НАТО, Европа не может оставаться в стороне, особенно когда суверенитет нескольких европейских стран, в том числе Швеции и Финляндии, был поставлен под вопрос политиками вне ЕС.

По его словам, единственными инструментами для продвижения вперед являются терпение, ответственность и диалог. Ниинистё подчеркнул, что нельзя построить крепкое будущее, угрожая использованием военной силы или другими видами насилия.

15 декабря российский МИД передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО. В документе, в частности, говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не должны использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество. Страны НАТО, согласно документу, должны отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

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