Лавров напомнил США и НАТО, что Россия сама выбирает, как себя защищать

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва оставляет за собой право выработать дальнейший алгоритм действий по обеспечению интересов безопасности России в зависимости от реакции США и НАТО на ее предложения. Об этом говорится в ответах Лаврова на вопросы СМИ, заданные в преддверии пресс-конференции с ним по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

«Что касается отношений России и США, по вине Вашингтона подошедших к опасной критической черте, то здесь остро необходим серьезный предметный диалог и конкретные шаги американцев и их союзников по обеспечению надежных гарантий безопасности России», — приводит пресс-служба главы МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что непрекращающаяся агрессивная активность НАТО на «восточном фланге», враждебные действия против России, в том числе внеплановые военные учения, опасные сближения и маневрирование боевых кораблей и самолетов у российских границ, военное освоение территории Украины — абсолютно неприемлемы.

По словам министра, станут Москва и Вашингтон надежными друзьями или партнерами, полностью зависит от американской стороны. Дипломат отметил, что Россия в свое время предпринимала соответствующие усилия, но ее шаги навстречу были оценены как должное, а в ответ было получено «лишь надменное пренебрежение российскими приоритетами».

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что Запад прикрывается угрозой российского «вторжения» на Украину и готовит собственные провокации, в том числе и военные.