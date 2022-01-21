The Spectator: западные страны считают Украину и Белоруссию сферой влияния России

Западные страны, и особенно Германия, посылает России сигнал о том, что Украина и Белоруссия уже считаются частью сферы влияния России. Такое мнение выразил аналитик Вольфганг Мюнхау в своей статье для британского издания The Spectator.

«Восточная Европа вновь становится крупным источником геополитической напряженности. Российские войска продвигаются не только к границе с Украиной, есть и движения в Белоруссию, достаточно равномерно распределенные по стране. У России в Калининграде размещены ядерные ракеты средней дальности, которые могут долететь до Берлина, однако сейчас немцы говорят о том, чтобы выйти из-под американского ядерного зонтика. Это странное решение. Действительно ли Путин такой надежный союзник?», — пишет аналитик.

По его словам, политический порядок в Европе после 1989 года чрезвычайно хрупок, а расширение НАТО в Восточной Европе, как и ускоренная экономическая либерализация, «всегда были стратегией высокого риска».

«Сейчас Россия вновь заявила о себе как о главной европейской державе, что является поразительным достижением, учитывая небольшой экономический вес страны. Его экономика по размеру сопоставима с испанской, но ни одна европейская страна не сумела так стратегически использовать свою экономическую мощь. Россия на подъеме, а западный порядок отступает», — пишет он.

Накануне аналогичную точку зрения выразил публицист Андреас Клут в своей статье для Bloomberg. По его словам, Соединенные Штаты и других западных союзников давно «раздражает» немецкая политика «уклонения от ответственности», а также «излишний пацифизм» в отношениях с Москвой. Он полагает, что немцы идут на уступки лишь России и не обращают внимания на опасения других партнеров в Восточной Европе, у которых есть «исторические травмы по отношению к немцам и русским» — украинцев и членов ЕС, таких как Польша и страны Балтии.

Глава МИД Германии Анналена Бербок на пресс-конференции в Берлине по итогам двусторонних переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявила, что из кризиса вокруг Украины «возможен только политический путь, и этот путь через диалог». По словам представительницы Германии, ее страна демонстрирует готовность к такому диалогу «на всех уровнях и во всех форматах». Бербок призвала Москву «немедленно предпринять шаги по деэскалации, каждое дальнейшее агрессивное действие повлечет за собой серьезные последствия». Она пригрозила России тем, что западные союзники намерены применить «все меры» в случае новой эскалации.