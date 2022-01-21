Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Netflix подтвердили выход второго сезона «Игры в кальмара» 12:06
Шаляпин рассказал о брачном контракте с канадской миллиардершей 12:04
В МИДе заявили о том, что Россия и США подошли к «опасной... 12:01
Габулов высказался о возможном возвращении Жиркова в сборную России 11:58
В Дагестане лихач протаранил сотрудника ДПС 11:57
The Spectator: западные страны считают Украину и Белоруссию сферой влияния России 11:54
Руководитель офиса Зеленского попросил журналистов не раздувать панику о «вторжении... 11:53
Джорджина рассказала о совместной жизни с Роналду 11:52
Лавров отреагировал на сообщения о «планах» Москвы восстановить СССР 11:52
В МИД рассказали об отношении к помощи Вашингтона в урегулировании ситуации... 11:51

В ФРГ призвали не спекулировать на тему отключения России от SWIFT

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
swift.com

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек в интервью Spiegel призвал не спекулировать на тему возможного отключения России от международной межбанковской системы SWIFT, передает ТАСС.

Он считает, что это решение станет жесткой экономической мерой, однако не считает нужным говорить об этом «абстрактно».

Ранее издание Handelsblatt сообщило, что в США и Европе перестали рассматривать отключение России от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT в качестве санкции. В публикации отмечается, что вместо этого в отношении крупнейших российских банков готовятся адресные экономические санкции.

В Белом доме между тем сообщили, что США продолжат обсуждать с Европой меры против России в случае ее «вторжения» на Украину, в том числе отключение от глобальной платежной системы SWIFT.

До этого группа сенаторов США во главе с демократом Робертом Менендесом представила законопроект о новых санкциях на случай нападения России на Украину. В документе говорится о возможности введения ограничений против секторов российской экономики, включая нефтегазовую отрасль и банковскую сферу, а также отключение РФ от SWIFT.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть