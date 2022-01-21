В ФРГ призвали не спекулировать на тему отключения России от SWIFT

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек в интервью Spiegel призвал не спекулировать на тему возможного отключения России от международной межбанковской системы SWIFT, передает ТАСС.

Он считает, что это решение станет жесткой экономической мерой, однако не считает нужным говорить об этом «абстрактно».

Ранее издание Handelsblatt сообщило, что в США и Европе перестали рассматривать отключение России от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT в качестве санкции. В публикации отмечается, что вместо этого в отношении крупнейших российских банков готовятся адресные экономические санкции.

В Белом доме между тем сообщили, что США продолжат обсуждать с Европой меры против России в случае ее «вторжения» на Украину, в том числе отключение от глобальной платежной системы SWIFT.

До этого группа сенаторов США во главе с демократом Робертом Менендесом представила законопроект о новых санкциях на случай нападения России на Украину. В документе говорится о возможности введения ограничений против секторов российской экономики, включая нефтегазовую отрасль и банковскую сферу, а также отключение РФ от SWIFT.