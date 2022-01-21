Молдавия рассказала о напрасных надеждах на дружбу с Россией

Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу рассказал о напрасных надеждах на дружеское понимание со стороны «Газпрома» по ситуации с расчетами за газ. Об этом сообщает агентство IPN.

«Мы до последней минуты надеялись, что «Газпром» проявит больше уважения к той ситуации, в которой находится Республика Молдова. И речь здесь идет не о долгах. (...) Все, в чем нуждалось АО «Молдовагаз», — это отсрочка на несколько дней, до конца января, чтобы произвести все платежи. Чрезвычайное положение позволило решить проблему за несколько часов. Мы до последней минуты надеялись, что к нам отнесутся по-дружески. Но этого не произошло. Мы усвоили этот урок», — сказал парламентарий.

20 января «Молдовагаз» погасил текущую задолженность в $34 млн перед «Газпромом» после предупреждения о возможном прекращении поставок газа.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что президент Молдавии Майя Санду обратилась к гражданам страны с призывом рационально потреблять энергию в условиях кризиса, так как правительство не может полностью компенсировать рост тарифов. Она добавила, что власти страны не могут отказаться от импорта энергоносителей.