Губернатор Беглов объяснил критику властей Санкт-Петербурга «саботажем богатых людей»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов впервые публично отреагировал на критику действий местного правительства в СМИ. Об этом сообщает «Фонтанка».

Глава города отметил, что реформы правительства вызывают недовольство некоторых «богатых людей, влиятельных людей, которые могут налом проплачивать определенные вещи».

«Идет полнейший саботаж, дискредитация власти. Сейчас компетентные органы занимаются этим вопросом. Что должен сделать губернатор и правительство? Сказать — ребята, все, я пас? Не дождутся. Я пришел для того, чтобы отдать долги городу, и ко мне не прилипнут две вещи, самое главное — я не трус и я «не беру на лапу». (…) Меня напугать невозможно. Я восьмой ребенок в семье, и мой отец дошел до Берлина. У нас 22 человека погибло, два Героя Советского Союза», — сказал Беглов.

При этом глава Северной столицы отказался возвращаться к системе уборки города от снега, при которой собранное с дорог потом сбрасывали в водоемы, а на улицах использовали реагенты.

Жители Санкт-Петербурга жалуются на работу коммунальщиков с декабря 2021 года, горожане получают травмы из-за ледяного коллапса. Власти Петербурга жалуются на нехватку дворников и административный хаос — за уборку разных частей города отвечают различные организации.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что жители исторического района Санкт-Петербурга Коломна самостоятельно купили 250 кг песка, чтобы посыпать им тротуары, скованные льдом, так как городские службы не справляются с уборкой города.