Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Instagram скроет от пользователей часть контента 10:34
Бизнес оказался против предложения ежегодного увеличения МРОТ 10:33
В Канаде переименуют школу, названную в честь принца Эндрю 10:32
В одном из городов Украины памятник Ленину захотели продать 10:31
Собаку спасли с помощью сосиски на дроне 10:30
Умер поэт и литературный секретарь Ахматовой Анатолий Найман 10:28
Госдеп США разрешил трем странам НАТО поставки американского оружия Украине 10:19
Правозащитник заявил о похищении «чеченскими силовиками» своей матери и... 10:14
В Германии рассказали, в каком случае не будут платить компенсацию... 10:09
Житель Самарской области попытался угнать три машины, но не смог их завести 10:09

Памфилова заявила, что ей «наплевать» на возможные санкции США в отношении нее

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что ей абсолютно все равно на проект санкций Соединенных Штатов, в котором в том числе значится ее имя. Об этом сообщает РИА «Новости».

«С иронией наблюдая за всей этой заокеанской, уже почти маниакальной санкционной истерией, могу лишь добавить, что мне на их санкции в отношении меня глубоко наплевать», — подчеркнула Памфилова.

Накануне газета The Washington Post сообщила, что член Палаты представителей от Республиканской партии Джим Бэнкс представил Конгрессу США «Акт о привлечении Путина к ответственности», в котором предложил ввести новые санкции против России и ее граждан. В черный список вошли президент России Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергея Собянина, глава СК РФ Александр Бастрыкин, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и другие. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть