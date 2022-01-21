Памфилова заявила, что ей «наплевать» на возможные санкции США в отношении нее

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что ей абсолютно все равно на проект санкций Соединенных Штатов, в котором в том числе значится ее имя. Об этом сообщает РИА «Новости».

«С иронией наблюдая за всей этой заокеанской, уже почти маниакальной санкционной истерией, могу лишь добавить, что мне на их санкции в отношении меня глубоко наплевать», — подчеркнула Памфилова.

Накануне газета The Washington Post сообщила, что член Палаты представителей от Республиканской партии Джим Бэнкс представил Конгрессу США «Акт о привлечении Путина к ответственности», в котором предложил ввести новые санкции против России и ее граждан. В черный список вошли президент России Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергея Собянина, глава СК РФ Александр Бастрыкин, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и другие. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».