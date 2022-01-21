Йемен исчез из мировой сети

В результате авиаудара арабской коалиции по объектам в районе Ходейды, по всей территории Йемена отключился интернет, сообщает портал NetBlocks.

«В Йемене произошло общенациональное отключение интернета после авиаудара по зданию телекоммуникационной компании в Ходейде, данные сети в реальном времени показывают отсутствие связи у ведущего провайдера», — указано в сообщении.

Ранее число жертв ударов аравийской коалиции по Сане достигло 23.

В ответ на удары шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы) по территории ОАЭ Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о начале бомбардировок столицы Йемена Саны.

Мирных жителей для их безопасности призвали держаться подальше от военных лагерей и собраний хуситов. Сообщается об уничтожении штурмовиками F-15 двух пусковых установок баллистических ракет.

Атаке боевых беспилотников в ОАЭ подверглась инфраструктура Национальной нефтяной компании Абу-Даби и строительная площадка в районе международного аэропорта.