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В МИД Казахстана назвали предвзятой резолюцию Европарламента по ситуации в стране

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Илья Питалев/РИА Новости

Принятая в четверг Европарламентом резолюция по ситуации в Казахстане носит предвзятый характер. Соответствующее заявление распространил МИД Казахстана.

«Считаем неприемлемым принятие подобных документов до оглашения результатов официального расследования, инициированного руководством Республики Казахстан. Вновь подтверждаем, что его результаты будут предоставлены международной общественности», — указано в сообщении.

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах. Для подавления беспорядков в республику были направлены миротворческие силы ОДКБ.

Ранее депутаты Европейского парламента призвали начать международное расследование по беспорядкам в Казахстане, а также ввести санкции в отношении казахстанских властей.

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