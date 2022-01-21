Сноуден предложил американским журналистам отдохнуть от «гаванского синдрома»

Бывший сотрудник спецслужб Соединенных Штатов Эдвард Сноуден в Twitter предложил американским журналистам отдохнуть от «гаванского синдрома».

«Авторам 36 тысяч яростных статей, которые раздували тайный заговор коммунистов по высасыванию и заражению наших драгоценных телесных жидкостей (хотя это заслуживало большего скептицизма), вероятно, следует сделать паузу и подумать о том, как их работа повлияла на дискурс», — пишет Сноуден.

Свое сообщение он сопроводил ссылкой на материал The Washington Post, в котором утверждается, что в ЦРУ не нашли подтверждений использованию «гаванского синдрома» во враждебных целях Россией.

С 2016 года американские дипломаты, работающие на Кубе и КНР, начали сообщать о необычных ощущениях, сопровождающихся потерей слуха и зрения, головными болями и тошнотой, проблемами с памятью и равновесием. Ряд представителей Пентагона заявили, что за некоторыми атаками может стоять Главное управление Генштаба ВС РФ. Для расследования происходящего была создана рабочая группа ЦРУ.

В начале 2022 года американские СМИ сообщили, что симптомы так называемого «гаванского синдрома», предположительно, проявились у сотрудников американских дипмиссий в Женеве и Париже, одному сотруднику понадобилась эвакуация в США для лечения.