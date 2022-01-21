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США вновь собирается открыть ленд-лиз

В Сенат США внесли законопроект о ленд-лизе вооружений на Украину

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Gleb Garanich/Reuters

В Сенат Соединенных Штатов внесли законопроект о ленд-лизе вооружений на Украину, сообщает Reuters.

Один из авторов законопроекта, сенатор-республиканец от штата Техас Джон Корнин уточнил, что это позволит расширить возможности президента Соединенных Штатов по предоставлению Украине помощи оружием.

«Закон позволит нам вновь послужить арсеналом демократии и предоставить Украине оружие поражающего действия против российской угрозы ее суверенитету», — заявили в пресс-службе Корнина.

По его словам, президент Байден на данном этапе имеет возможность поставлять за рубеж американское оружие.

«Однако бюрократические барьеры и другие ограничения делают эти полномочия непрактичными в условиях нынешнего кризиса на Украине», — пояснили в пресс-службе Корнина.

Ленд-лиз, по предложению сенаторов, должен предоставляться до «сокращения российских войск поблизости от Украины до уровня марта 2021 года».

Ранее генсек НАТО пригрозил России «высокой ценой» за вторжение на Украину.

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