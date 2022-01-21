Байден резко ответил на вопрос журналистки о Путине

Президент США Джо Байден назвал глупым вопрос журналистки телеканала Fox News о том, почему он «ждет первого шага» от президента России Владимира Путина, сообщает пресс-пул Белого дома.

Байден провел в Белом доме встречу с членами президентского Совета по науке и технологиям. В начале мероприятия в зале присутствовали представители СМИ. Как указано в сообщении пула, когда журналисты покидали мероприятие, то представительница Fox News выкрикнула Байдену вопрос: «почему вы ждете, пока Путин сделает первый шаг?». На что Байден, рассмеявшись, воскликнул: «какой глупый вопрос».

Пресс-служба Белого дома не уточняет, в каком контексте был задан вопрос, однако американские официальные лица ранее не раз заявляли, что стремятся к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины и готовы принять решительные меры в случае, если Россия предпочтет «путь конфронтации».

В последние месяцы в западных СМИ, а также на Украине, заявляют, что России якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

Ранее Байден заявил, что Вашингтон будет считать «вторжением» на Украину любое пересечение границы этой страны российскими войсками, указав, что американская сторона будет готова в ответ на такое действие ввести санкции.