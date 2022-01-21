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Британия готовится использовать спецназ на Украине

Daily Express: спецназ SAS разрабатывает план эвакуации посольства на Украине

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Правительство Великобритании привлекло спецназ SAS («Особая воздушная служба») для планирования и отработки эвакуации британского посольства на Украине, сообщает газета The Daily Express со ссылкой на источники в британском минобороны.

Эвакуация планируется в случае «вторжения» России на Украину. Издание отмечает, что к операции может быть привлечен эскадрон E, который называют «самым секретным военно-разведывательным подразделением» вооруженных сил Великобритании.

В британском минобороны эту информацию подтвердить не смогли.

Ранее австрийский канцлер Карл Нехаммер предложил Польше решать проблему с беженцами из Украины.

Он пояснил, что Австрия готова помогать Польше в случае «вторжения» России на Украину и призвал страны Европейского союза также быть готовыми к нашествию беженцев.

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