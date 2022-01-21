Австрийский канцлер предложил Польше решать проблему с беженцами из Украины

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что страны Европейского союза должны оказать Польше финансовую помощь в случае, если через эту страну пойдут украинские беженцы, которые могут появиться в результате «вторжения» России, сообщает телеканал Puls 24.

«Мы знаем, что у конфликтов всегда есть последствия. <...> Например, в Польше находятся более 1 млн беженцев из Украины. Это тема, о которой мало говорят в ЕС. Это значит, что это будет только часть последствий. Но есть много других последствий», — заявил Нехаммер.

Он пояснил, что Австрия готова помогать.

«Если из Украины в Польшу пойдет волна беженцев, тогда европейское солидарное сообщество должно помочь Польше. Надо будет выделить крупные финансовые средства, чтобы стабилизировать ситуацию в стране-участнице», — пояснил Нехаммер.

Ранее в Польше предложили построить стену на границе с Украиной.