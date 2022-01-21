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Зеленский рассказал, как погулял по горам с президентом Польши

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Pool Reuters/AP

Президент Украины Владимир Зеленский поделился в своем профиле Instagram фотографией с польским лидером Анджеем Дудой во время отдыха в горах. Он рассказал, что президент Польши прогулялся с ним в горной местности.

Зеленский также поблагодарил Дуду за гостеприимство.

«После пешей прогулки по горам — традиционные польские блюда и продолжение общения», — гласит пост украинского лидера.

Зеленский посетил Польшу, где у него запланирован ряд встреч.

В Польше, на территории резиденции «Висла» уже завершились официальные переговоры лидеров двух стран. Отмечалось, что мероприятие проходило с глазу на глаз. Зеленский и Дуда обсудили ситуацию с безопасностью и важные вопросы двусторонних отношений.

Ранее на Украине заявили о проваленном президентстве Зеленского.

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