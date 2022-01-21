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Псаки прокомментировала слова Байдена о «незначительном вторжении России на Украину»

Псаки: США не давали России «зеленый свет» на «незначительное вторжение» на Украину

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Global Look Press

Президент США Джо Байден своим высказыванием касательно «незначительного вторжения» России на Украину не давал Москве на это «зеленый свет». Об этом в эфире телеканала CNN заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Это абсолютно не отражает наши намерения, и это совершенно не тот посыл, который мы и в первую очередь президент пытались донести до президента [России Владимира] Путина», — заявила она.

Ранее президент США Джо Байден в своем выступлении разграничил «наступление» и «вторжение» России на Украину, говоря о возможных последствиях подобного шага для Москвы, чем вызвал шок украинских официальных лиц. Когда его попросили уточнить, что он имел в виду под «незначительным вторжением», Байден пояснил, что под переходом за черту он подразумевает «российские войска, пересекающие границу и убивающие украинских солдат».

Его слова, как сообщал телеканал CNN, «ошеломили» украинских официальных лиц. Один из них заявил, что он «шокирован тем, что Байден проводит различие между наступлением и вторжением», и предположил, что «незначительное вторжение» не приведет к санкциям.

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