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Блинкен прибыл на переговоры с Лавровым в Женеву

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Pool Reuters/AP

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен прибыл на переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеву, сообщает телеканал CNN.

Фото с госсекретарем США, спускающимся по трапу самолета, опубликовал корреспондент телеканала. Энтони Блинкен прибыл в Женеву из Брюсселя, где вел переговоры с европейскими политиками, в том числе с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Женеву на переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

В начале января прошла серия встреч между Россией, США и НАТО. Обсуждения касались гарантий безопасности, которые предложила Москва. 9–10 января они обсуждались в Женеве на встречах с США, 12 января — в ходе заседания Совета Россия — НАТО, а 13 января — на площадке ОБСЕ.

15 декабря 2021 года российский МИД передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО. В документе, в частности, говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не должны использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество. Страны НАТО, согласно документу, должны отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

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