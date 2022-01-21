В Австрии заявили о важности переговоров между Россией и Украиной во избежание конфликта

Европейский союз считает, что Украина и Россия должны вести прямые переговоры во избежание конфликта. Об этом в эфире телеканала PULS 24 заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

По его словам, лучшим форматом для переговоров является нормандский формат с участием Франции и Германии. Нехаммер также отметил, что Австрия поддерживает сторону мира. Канцлер рассказал, что в ходе саммита ЕС подробно обсуждался вопрос Украины и лидеры стран Европы совместно констатировали о важности диалога.

«Важно, что США и Российская Федерация ведут переговоры друг с другом. И еще важнее, чтобы Украина и Россия вели переговоры. Для этого есть формат, важный с европейской точки зрения. Это так называемый нормандский формат», — сказал он.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что в ближайшее время состоится встреча представителей «Нормандской четверки», куда входят Германия, Россия, Украина и Франция.

«Нормандский формат» был создан в июне 2014 года для урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе. В феврале 2015 года представители четырех стран подписали Минские соглашения, в которых содержатся конкретные действия, направленные на установление мира на востоке Украины.