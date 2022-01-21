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Госдеп отреагировал на заявления о подталкивании Украины к конфликту

Госдеп назвал «вымыслом» заявления о подталкивании Украины к конфликту

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Заявления о том, что Запад подталкивает Украину к конфликту, являются «вымыслом». Об этом говорится в сообщении Государственного департамента США, названным «сборником фактов», в котором приводятся тезисы и их «развенчание».

К примеру, Госдепартамент считает «вымыслом» информацию о том, что Украина является агрессором в отношениях с России. «Фактом» американское внешнеполитическое ведомство называет «ложные обвинения жертвы» со стороны Москвы.

«Вымысел: Запад подталкивает Украину к конфликту», — сказано в заявлении Госдепа.

Также ведомство указало на то, что РФ якобы инициировала кризиса вокруг Украины с помощью размещения сил на границе.

Госдеп также не считает правдивыми сообщения о том, что движения военных внутри России — это просто передислокация.

«Это явная новая российская угроза суверенитету и территориальной целостности Украины», — заявило ведомство.

«Вымыслом» Госдеп назвал и заявления о том, что Соединенные Штаты планировали атаки с применением химического оружия в Донбассе.

Ведомство также считает фикцией заявления о том, что НАТО окружает Россию, нарушает обещания не расширяться. Оно указывает, что Североатлантический альянс является оборонительным союзом.

Вместе с тем Госдеп не приводит обоснования перечисленным отвержениям или подтверждения «фактов».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон будет считать «вторжением» на Украину любое пересечение границы этой страны российскими войсками, указав, что американская сторона будет готова в ответ на такое действие ввести санкции.

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Отношения России и США
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