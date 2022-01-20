В России заявили об изоляции ЕС от диалога по безопасности

Евросоюз самостоятельно изолировал себя от переговоров по безопасности, заблокировав диалог с Москвой. Такое заявление в эфире телеканала «Россия 24» сделал постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

«Еще более удивительно, что в этом обвинят Россию — что это Россия отстранила Евросоюз от участия в дискуссиях по евробезопасности. Когда мы в середине декабря направили свои предложения Соединенным Штатам и странам НАТО, то здесь мои клиенты есовские сразу возбудились вопросом «а где же наше место за столом?». Но потом сами нашли ответ: они работают через Соединенные Штаты и совместно с НАТО», — сказал Чижов.

По его словам, Москва не видит добавленной стоимости для участия ЕС в дискуссиях, которые прошли в Женеве и Брюсселе. Дипломат указал, что темами этих дискуссий являются такие вопросы жесткой безопасности, как ракеты средней и меньшей дальности, ядерное оружие, размещение войск, а Евросоюз не позиционирует себя военным блоком.

Консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности завершились в Женеве 10 января. Российскую делегацию представляли Рябков и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин, американскую — первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

Заседание Совета Россия — НАТО прошло 12 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе и продлилось около четырех часов. Это первая за 2,5 года встреча совета, инициированная российской стороной, и организованная в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и Соединенными Штатами, прошедших 9–10 января в Женеве.

По итогам переговоров Рябков заявил, что США и НАТО ни под каким видом не готовы идти навстречу главным требованиям российской стороны по гарантиям безопасности.

15 декабря 2021 года российский МИД передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО. В документе, в частности, говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не должны использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество. Страны НАТО, согласно документу, должны отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.