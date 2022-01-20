Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Сын Аленичева перешел в португальский клуб 22:48
В Белом доме рассказали о рестрикциях против России по Украине 22:34
В Белом доме считают, что Киев понимает заявления Байдена по России и Украине 22:23
Бабиков рассказал, кто для него является главным раздражителем 22:19
Reuters: Россия и Украина не возражают против посредничества Турции в переговорах 22:08
Генсек НАТО пригрозил России «высокой ценой» за вторжение на Украину 22:05
Армия Украины может получить артснаряды от Чехии 22:00
Сотрудник банка обокрал экс-игрока «Динамо» на миллионы рублей 22:00
Названо растение, помогающее снизить кровяное давление 21:53
Россиянам рассказали о праве на компенсацию за незаконный скан паспорта 21:52

В России заявили об изоляции ЕС от диалога по безопасности

Постпред РФ Чижов: ЕС сам изолировал себя от переговоров о безопасности, заблокировав диалог с Москвой

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Евросоюз самостоятельно изолировал себя от переговоров по безопасности, заблокировав диалог с Москвой. Такое заявление в эфире телеканала «Россия 24» сделал постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

«Еще более удивительно, что в этом обвинят Россию — что это Россия отстранила Евросоюз от участия в дискуссиях по евробезопасности. Когда мы в середине декабря направили свои предложения Соединенным Штатам и странам НАТО, то здесь мои клиенты есовские сразу возбудились вопросом «а где же наше место за столом?». Но потом сами нашли ответ: они работают через Соединенные Штаты и совместно с НАТО», — сказал Чижов.

По его словам, Москва не видит добавленной стоимости для участия ЕС в дискуссиях, которые прошли в Женеве и Брюсселе. Дипломат указал, что темами этих дискуссий являются такие вопросы жесткой безопасности, как ракеты средней и меньшей дальности, ядерное оружие, размещение войск, а Евросоюз не позиционирует себя военным блоком.

Консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности завершились в Женеве 10 января. Российскую делегацию представляли Рябков и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин, американскую — первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

Заседание Совета Россия — НАТО прошло 12 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе и продлилось около четырех часов. Это первая за 2,5 года встреча совета, инициированная российской стороной, и организованная в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и Соединенными Штатами, прошедших 9–10 января в Женеве.

По итогам переговоров Рябков заявил, что США и НАТО ни под каким видом не готовы идти навстречу главным требованиям российской стороны по гарантиям безопасности.

15 декабря 2021 года российский МИД передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО. В документе, в частности, говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не должны использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество. Страны НАТО, согласно документу, должны отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть