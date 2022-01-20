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На Украине новые санкции США назвали политическим террором

В ОПЗЖ назвали санкции США против двух своих членов актом политического террора

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Global Look Press

В партии Украины «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) заявили, что санкции США против двух своих представителей являются «актом политического террора». Об этом сообщается на сайте партии.

«Санкции и заказные уголовные дела против представителей нашей силы, направленные на препятствование депутатской деятельности, являются актом международного политического террора, совершаемого по заказу преступной украинской власти и при активном вмешательстве многочисленных американских агентов-соросят в политическую систему и избирательный процесс в Украине», — говорится в заявлении ОПЗЖ.

В партии подчеркнули, что введение санкций против четырех украинцев стало результатом тесных коммуникаций президента Украины Владимира Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена.

По мнению представителей ОПЗЖ, власть Зеленского, «продемонстрировав лживость, несостоятельность и голословность в фабрикации обвинений против политических оппонентов, трусливо выпрашивает помощь и защиту у своих западных хозяев».

Ранее Министерство финансов США ввело санкции против четырех украинцев, связанных, по версии Вашингтона, с «причиняющими вред действиями России за рубежом».

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