Байден рассказал, что в США будут считать «вторжением» на Украину

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон будет считать «вторжением» на Украину любое пересечение границы этой страны российскими войсками, указав, что американская сторона будет готова ввести санкции, передает ТАСС.

«Я абсолютно четко говорил президенту [России Владимиру] Путину, и с его стороны нет никакого недопонимания, что если любые, любые организованные российские подразделения пересекут границу с Украиной, это будет вторжением», — сказал глава Белого дома.

Байден предупредил, что в ответ на такой шаг последует «жесткий и скоординированный экономический ответ», который он детально обсуждал с союзниками США, а также изложил российскому лидеру.

Еще он отметил, что Соединенным Штатам и их союзникам необходимо быть готовыми принять меры, если РФ будет действовать против Украины не военными, а иными методами.

«Россия давно использует иные методы с целью агрессии, нежели открытые военные действия. Полувоенная тактика, так называемые атаки в серой зоне, действия российских военных, которые не носят российскую форму», — заявил политик.

Ранее Байден, проводя пресс-конференцию по итогам первого года своего президентства, предположил, что украинский кризис может непреднамеренно перерасти в войну.

В том же выступлении он заявил, что президент России Владимир Путин сейчас находится перед «суровым выбором» — эскалация вокруг Украины либо дипломатическое решение ситуации.

Глава Белого дома также разграничил «наступление» и «вторжение» РФ на Украину, говоря о возможных последствиях подобного шага для Москвы.

Когда его попросили уточнить, что он имел в виду под «незначительным вторжением», американский лидер пояснил, что под переходом за черту он подразумевает «российские войска, пересекающие границу и убивающими украинских солдат».

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени 2021 года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление сил России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.