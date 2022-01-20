Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Эрдоган заявил, что Турция предлагает организовать личную Путина и Зеленского 19:48
Украинский Bayraktar заметили над Черным морем 19:47
Чемпион ОИ рассказал, почему Бабиков пригодится сборной России на ОИ 19:42
The Drive: подлодка США может ударить «Томагавками» по России 19:38
Россиянин несколько лет скрывался в тайге и обворовывал дачников 19:31
Россиянам объяснили опасность противовирусных препаратов при COVID-19 19:30
Часы Судного дня показывают сто секунд до ядерной полуночи 19:19
Орлов: нельзя отпускать Азмуна, «Динамо» уже сделало себе позолоченные медали 19:17
Демонстрировавший силовые приемы на памятнике срочник арестован 19:04
В Венесуэле появился усатый Супермен, похожий на Мадуро 19:02

Лавров предложил создать в Берлине мемориал всем жертвам нацизма в СССР

Захарова: Лавров предложил Бербок создать в Берлине мемориал всем жертвам нацизма в СССР

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с немецкой коллегой Анналеной Бербок предложил создать в Берлине мемориал, посвященный всем гражданским жертвам нацизма в СССР независимо от их национальной принадлежности. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«В ходе недавней встречи с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок в Москве Сергей Лавров предложил германской стороне подумать о создании в Берлине мемориала, который будет посвящен всем гражданским жертвам нацизма в Советском Союзе вне зависимости от их национальной принадлежности. Мы рассчитываем, что власти Германии внимательно изучат наше предложение, реализация которого внесла бы заметный вклад в процесс исторического примирения», — написала Захарова.

Ранее Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма.

За документ под названием «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» проголосовали 130 стран.

Воздержались 49 государств. Против выступили США и Украина.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть