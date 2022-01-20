Лавров предложил создать в Берлине мемориал всем жертвам нацизма в СССР

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с немецкой коллегой Анналеной Бербок предложил создать в Берлине мемориал, посвященный всем гражданским жертвам нацизма в СССР независимо от их национальной принадлежности. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«В ходе недавней встречи с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок в Москве Сергей Лавров предложил германской стороне подумать о создании в Берлине мемориала, который будет посвящен всем гражданским жертвам нацизма в Советском Союзе вне зависимости от их национальной принадлежности. Мы рассчитываем, что власти Германии внимательно изучат наше предложение, реализация которого внесла бы заметный вклад в процесс исторического примирения», — написала Захарова.

Ранее Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма.

За документ под названием «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» проголосовали 130 стран.

Воздержались 49 государств. Против выступили США и Украина.