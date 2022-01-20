Лукашенко назначил дату проведения референдума по Конституции Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ №14 «О назначении республиканского референдума», который предполагает проведение референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию республики 27 февраля 2022 года. Об этом сообщает «БелТА».

Указом была определена формулировка вынесенного на референдум вопроса, которая дословно воспроизводится в бюллетене для голосования: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?»

Выносимые на референдум изменения и дополнения Конституции республики также прилагаются к указу.

В публикации отмечается, что с учетом уже установленных Избирательным кодексом требований была закреплена обязательная юридическая сила решения, принятого республиканским референдумом. Также был определен порядок вступления в силу такого решения — спустя десять дней после его официального опубликования. Установлено, что решение, принятое по итогам референдума, будет является неотъемлемой частью Конституции Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил, что у Белоруссии два варианта: или народ принимает изменение конституции, или документ останется без изменений.