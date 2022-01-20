США ввели санкции против четырех украинских политиков из-за «действий России за рубежом»

Минфин США ввел санкции против четырех украинских политиков, связанных с «вредоносной деятельностью России за рубежом». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Среди тех, кто попал в санкционный список — бывший вице-премьер Украины Владимир Сивкович, депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарас Козак, подозреваемый в госизмене, бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, а также экс-глава информационного департамента МИД Украины, депутат Верховной рады Олег Волошин.

Ранее американский конгрессмен Джим Бэнкс представил новый законопроект санкций против России, в котором предусмотрены ограничительные меры в отношении российских чиновников, силовиков, бизнесменов и журналистов, в том числе Пескова, Мишустина, Собянина, Мурашко, Кириенко, Памфиловой, Вайно, Бастрыкина, Бортникова, Золотова и Чайки.

Помимо этого, проектом предлагается запретить операции с российским госдолгом и ввести санкции против газопровода «Северный поток — 2», в том числе связанных с ним организаций и их акционеров.

Первый замглавы комитета Госдумы России по международным делам Вячеслав Никонов считает, что новый проект не оригинален, это акт, принятие которого ранее отложили, добавили лишь некоторые фамилии тех граждан, которые уже находятся под санкциями, все эти меры работать не будут.

До этого группа сенаторов США во главе с демократом Робертом Менендесом представила другой законопроект о новых санкциях на случай нападения России на Украину. В документе говорится о возможности введения ограничений против секторов российской экономики, включая нефтегазовую отрасль и банковскую сферу, а также отключение страны от международной расчетной системы SWIFT.