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Жириновский раскритиковал обращение КПРФ по Донбассу и предложил альтернативу

Жириновский предложил присоединить Украину к РФ в качестве альтернативы признанию ЛНР и ДНР

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Руководитель ЛДПР Владимир Жириновский рассказал РИА «Новости», что признание ЛНР и ДНР не принесет пользы русским на Украине.

«Допустим, мы это сделаем, и что дальше? Там тут же мир установится? Нет. Угроза русским пропадет? Нет. Кто, кроме нас, это решение признает? Никто. Мы этим ничего не добьемся в плане стратегической безопасности России, не защитим этим решением русских на Украине», — объяснил свою позицию глава партии.

По его словам, если обращение КПРФ будет принято, то это спровоцирует новые западные санкции. Поэтому, считает Жириновский, нужно «ударить так, чтобы все запомнили».

«Позиция ЛДПР в том, что вся Украина должна вновь стать частью России», — заявил Жириновский.

Депутаты от КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым ранее внесли в Государственную думу проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину о необходимости признать ДНР и ЛНР. Впоследствии секретарь ЦК КПРФ, депутат Сергей Обухов сообщил, что фракция партии предложит Совету Думы рассмотреть обращение в феврале.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не считает возможным комментировать инициативу до результатов голосования в Госдуме.

В свою очередь первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий выразил мнение, что данное предложение было поспешным и может повлечь за собой негативные последствия для России.

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