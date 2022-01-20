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Блинкен назвал «Северный поток — 2» рычагом давления для Запада

Блинкен: пока «Северный поток — 2» не запущен, он является рычагом давления для США и Германии

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Clemens Bilan/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пока газопровод «Северный поток — 2» не запущен, он является рычагом давления для Соединенных Штатов и Германии. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, передает РИА «Новости».

«Пока по «Северному потоку — 2» не идет газ, он является рычагом давления в интересах Германии, США и наших союзников, но не для России», — сказал Блинкен.

Он также указал, что Вашингтон и ранее выступал против строительства данного трубопровода.

Ранее Депутат бундестага от Социал-демократической партии ФРГ (СДПГ) Ральф Штегнер заявил, что для запуска «Северного потока — 2» нет каких-либо препятствий, необходимо лишь выполнить ряд требований.

До этого газета Financial Times писала, что вопрос о запуске «Северного потока — 2» стал причиной раскола в правительстве Германии. Газопровод уже вбил клин между ФРГ и США, а теперь на фоне украинской проблематики стал яблоком раздора уже внутри самой Германии. Противники проекта в руководстве страны убеждены, что газопровод увеличит зависимость Европы от российских энергоносителей. Поддержали проект в значительной степени левоцентристские политические силы, против высказались «зеленые».

Традиционно выступающие за дружеские отношения с Россией социал-демократы отмечают важность российского проекта для немецкой промышленности.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина.

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