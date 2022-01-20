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В МИД ФРГ рассказали о будущем «Северного потока – 2» в случае эскалации вокруг Украины

Глава МИД ФРГ Бербок: в случае эскалации вокруг Украины будут рассматриваться «все меры»

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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что эскалация ситуации вокруг Украины повлечет за собой «эффективные действия» со стороны Запада, рассматриваются все санкционные варианты. Об этом сообщает ТАСС.

«Если будет эскалация, то будут рассматриваться все меры», — рассказала Бербок, отвечая на вопрос о «Северном потоке – 2».

Она подчеркнула, что аналогично накануне высказался и канцлер Германии Олаф Шольц. По словам Бербок, за последние 24 часа «в этом смысле ничего не поменялось».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что газопровод «Северный поток --2» отключить невозможно, так как его еще не включили, и это плохо для участников процесса и потребителей газа в Европе.

До этого газета Financial Times сообщила, что вопрос о запуске «Северного потока — 2» стал причиной раскола в правительстве Германии. Газопровод уже вбил клин между ФРГ и США, а теперь на фоне украинской проблематики стал яблоком раздора уже внутри самой Германии. Противники проекта в руководстве страны убеждены, что газопровод увеличит зависимость Европы от российских энергоносителей. Поддержали проект в значительной степени левоцентристские политические силы, против высказались «зеленые».

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