Экс-глава МИД Украины назвал опасность хуже «российского вторжения»

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что у страны есть угроза хуже «российского вторжения» — попытки России ослабить Украину и развалить ее. Об этом он сообщил изданию «Европейська правда».

«Кремль использует момент для дестабилизации и разрушения Украины. Ослабить Украину как минимум и как максимум развалить нас является главной мечтой Кремля, и именно в этом основная опасность. Это опасность является даже большей, чем сиюминутное массированное вторжение России», — сказал он.

По его словам, следующие два года для Украины будут очень сложными.

Ранее президент США Джо Байден в своем выступлении разграничил «наступление» и «вторжение» России на Украину, говоря о возможных последствиях подобного шага для Москвы, чем вызвал шок украинских официальных лиц. Об этом сообщает телеканал CNN.

Когда его попросили уточнить, что он имел в виду под «незначительным вторжением», Байден пояснил, что под переходом за черту он подразумевает «российские войска, пересекающие границу и убивающими украинских солдат».

Его слова, как передает телеканал, «ошеломили» украинских официальных лиц. Один из них заявил, что он «шокирован тем, что Байден проводит различие между наступлением и вторжением», и предположил, что «незначительное вторжение» не приведет к санкциям.