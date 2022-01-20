CNN: Байден удивил Украину словами о вторжении России

Президент США Джо Байден в своем выступлении разграничил «наступление» и «вторжение» России на Украину, говоря о возможных последствиях подобного шага для Москвы, чем вызвал шок украинских официальных лиц. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Одно дело, если это незначительное вторжение, и в конечном итоге нам придется спорить о том, что делать, а что не делать», — сказал американский лидер в ходе брифинга.

Когда его попросили уточнить, что он имел в виду под «незначительным вторжением», Байден пояснил, что под переходом за черту он подразумевает «российские войска, пересекающие границу и убивающими украинских солдат».

«В НАТО существуют разногласия относительно того, что страны готовы делать в зависимости от того, что произойдет», — отметил американский президент.

Его слова, как передает телеканал, «ошеломили» украинских официальных лиц. Один из них заявил, что он «шокирован тем, что Байден проводит различие между наступлением и вторжением», и предположил, что «незначительное вторжение» не приведет к санкциям.

«Это дает Путину зеленый свет на въезд в Украину по его усмотрению <...> Киев ошеломлен», — подчеркнул он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия «не сможет победить Украину грубой силой», но попытается «навредить коварными методами» — подрывая Украину изнутри, «сея панику» в информационном пространстве и «нанося ущерб» украинской экономике.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Запад прикрывается угрозой российского «вторжения» на Украину и готовит собственные провокации, в том числе и военные. Она добавила, что опасения Москвы подтверждает, среди прочего, отправка Великобританией оружия в Киев – сотни тонн вооружений.