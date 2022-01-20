Стало известно, когда КПРФ предложит рассмотреть обращение о независимости ДНР и ЛНР

Секретарь ЦК КПРФ, депутат Сергей Обухов сообщил, что фракция партии предложит Совету Думы рассмотреть обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в грядущем феврале, передает РИА «Новости».

«У нас предложение, чтобы Совет Думы определил на февраль месяц (рассмотрение обращения к президенту — «Газета.Ru»). <...> Но пока он только внесен, посмотрим. Они должны его отправить в профильный комитет, профильный комитет даст предложения Совету Думы и посмотрим, какова реакция», — сказал парламентарий.

Ранее стало известно, что депутаты от КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым внесли в Государственную думу проект обращения палаты к Путину о необходимости признать ДНР и ЛНР.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий выразил мнение, что данное предложение было поспешным и может повлечь за собой негативные последствия для России.

В Кремле пока не ознакомились с проектом обращения.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после того, как жители Донбасса отказались признавать новую власть после госпереворота в стране. В 2015 году главы стран «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений, принятых 19 сентября 2014 года. В том же году Украина приняла закон об особом статусе Донбасса, однако он так и не вступил в силу.