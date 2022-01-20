Хабаровский депутат вышел из ЛДПР и попросился в Единую Россию

Экс-кандидат в Государственную думу от ЛДПР и депутат Хабаровской городской думы Александр Федчишин подал заявление о вступлении в «Единую Россию», сообщает портал «Новости Хабаровска» со ссылкой на члена Общественной палаты Хабаровского края Евгения Солоненко.

«Александр Федчишин действительно написал заявление о вступлении в партию. Если я не ошибаюсь, он подал его в минувшую субботу. Комиссия приступит к рассмотрению его кандидатуры, вероятно, на следующей неделе», — приводит слова Солоненко издание.

Политик отметил, что партийная комиссия не может отказать кандидату, если он не является членом другой партии. Несмотря на то что Федчишин указал в заявлении о выходе из ЛДПР, эту информацию предстоит перепроверить, заявил Солоненко.

«Подобный процесс может занять некоторое время и повлиять на сроки, в которые состоится заседание комиссии», — заявил он.

По данным издания, Федчишин был избран депутатом Хабаровской городской думы от ЛДПР в 2019 году. В прошлом году партия выдвинула его кандидатом на выборах в Госдуму от Хабаровского края по 69-му одномандатному округу.

Ранее в апреле семеро депутатов приняли решение выйти из фракции ЛДПР в Хабаровской городской думе. В конце декабря стало известно о выходе из партии советника экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала — Захара Синяговского.