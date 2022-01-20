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Чехия хочет предоставить Украине оружие для защиты от «российской агрессии»

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Evgeniy Maloletka/AP

Новое правительство Чехии хочет оказать Украине военную помощь на фоне обострения ситуации на границе с Россией, заявила министр обороны Яна Чернохова в интервью газете Hospodářské noviny.

В интервью Чернохова подтвердила, что Прага готова отправить или продать военную технику Киеву. По словам министра, поставки оружия или боеприпасов на Украину должны быть согласованы с другими странами, в том числе с Германией, Австрией или странами Балтии.

«Если Украине понадобится помощь, мы сделаем все возможное, чтобы помочь», — сказала министр, отметив, что с исторической и политической точек зрения, Прага всегда была на стороне Киева.

В настоящее время министр обороны ведет переговоры с командующим армией Чехии Алешем Опата о возможности поставок вооружения. Кроме того, в ближайшее время в Прагу приедет главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный.

Также сообщается, что чешская армия направит шесть бойцов своего спецназа на Украину для участия в совместных учениях «Серебряная сабля 2022». Учения пройдут в рамках плана НАТО по развитию украинских ВС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что сообщениями о «российском вторжении» страны Запада пытаются скрыть свои подготовки к провокациям против Украины.

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