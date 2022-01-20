Президент Ирана предрек НАТО распад

Проводимая НАТО политика в конечном итоге приведет к распаду альянса. Об этом заявил президент Ирана Ибрахим Раиси во время выступления с Государственной думе в Москве, передает РИА «Новости».

«НАТО занимается проникновением в географические пространства различных стран под различными предлогами, прикрытиями ... угрожает независимым государствам, распространяя западную модель ... поведение, которое в конечном счете приведет к распаду», — сказал иранский лидер.

Также в своей речи Раиси затронул ядерную деятельность Ирана. По его словам, Международное агентство по атомной энергии подтвердило, что у республики нет никаких нарушений в этой области, все осуществляется в соответствии с законом.

Кроме того, президент подчеркнул, что Иран не занимается созданием ядерного оружия, это не находится в оборонной стратегии страны.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе встречи с иранским коллегой предложил обсудить ситуацию в Афганистане.